Пляски вокруг Аляски

Европейские союзники Украины провели 13 августа серию переговоров, призванных согласовать позицию Запада по украинскому кризису накануне саммита президентов США и России на Аляске. День евро-атлантической дипломатии стал последним шансом объединить два альтернативных подхода к вопросам войны и мира на Украине, которых придерживаются Дональд Трамп, с одной стороны, и группа поддержки Киева — с другой. Не имея возможности отменить российско-американский саммит, европейские сторонники Украины попытались дистанционно вклиниться в переговорный процесс в качестве его третьей стороны. Возможно, чтобы сделать приятное своим европейским собеседникам или попав под их влияние, президент США после дискуссии с ними заявил, что в случае неудачи саммита Россию будут ждать «очень серьезные последствия» и второй встречи с президентом Путиным у него может и не быть.

Фото: JOHN MACDOUGALL / Pool / Reuters Канцлер Германии Фридрих Мерц лично встретил Владимира Зеленского и препроводил его на имеющий самый высокий уровень безопасности четвертый этаж федеральной канцелярии, где они разместились в «ситуационном центре» — помещении без окон, защищенном от прослушки

Инициатором последней попытки европейских союзников Киева повлиять на позицию Дональда Трампа за два дня до его встречи с Владимиром Путиным на Аляске стал канцлер Германии Фридрих Мерц. Подойдя к вопросу решающего дипломатического наступления с немецкой основательностью, канцлер Мерц пригласил на консультации в Берлин президента Украины Владимира Зеленского, которого президент Трамп на Аляске, напротив, видеть не пожелал. Сами же переговоры канцлер Мерц, претендующий на роль нового неформального лидера Европы, разбил на несколько этапов с разным составом участников.

В 14:00 по берлинскому времени (15:00 мск) стартовала видеоконференция европейских лидеров, в которой помимо прервавшего свой отпуск Фридриха Мерца приняли участие лидеры Франции, Великобритании, Италии, Польши, Финляндии, а также председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте и президент Зеленский.

Договорившись об общей позиции, участники консультаций по видеосвязи обсудили свои наработки с президентом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Следующим, третьим этапом стала онлайн-встреча так называемой коалиции желающих, которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Украины.

Европейский дипломатический штурм позиций Вашингтона, на который были брошены лидеры ведущих государств Старого Света, а также руководство ЕС и НАТО, изначально не сулил им быстрого успеха, о чем предупредило издание Politico, пообщавшееся с неназванным европейским чиновником. «Все чувствуют что-то среднее между тревогой и возмущением»,— сказал собеседник издания, сославшись на то, что последние заявления Трампа о необходимости «обмена территориями», сделанные им в понедельник, вызвали в европейском лагере нервную реакцию и «новую неразбериху по поводу позиции президента США».

В то время как европейцы готовились найти последние аргументы для Трампа, чтобы перетянуть его на свою сторону, глава Белого дома перед встречей высказался о них в снисходительном тоне, в котором даже звучали скрытые ноты насмешки. «Я вскоре буду говорить с европейскими лидерами. Они прекрасные люди, которые хотят достичь сделки»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social, дав понять, что он не рассматривает аргументы европейских партнеров всерьез.

Однако заявления европейских лидеров, сделанные ими по итогам переговоров с президентом Трампом, все же позволили им создать видимость единства внутри евро-атлантического лагеря и ухода от жесткого клинча с Вашингтоном.

При этом группа поддержки Украины вновь сделала главный акцент на своем звучавшем ранее требовании о немедленном прекращении огня, выразив надежду, что именно этого Дональд Трамп будет добиваться от Владимира Путина на Аляске. Что же касается темы территориальных уступок, то она прошла в заявлениях западных лидеров по касательной, в то время как Владимир Зеленский не подтвердил готовность к такому обмену, вновь сославшись на конституцию Украины.

«Сегодня мы с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским провели очень хороший разговор. Мы договорились поддерживать координацию»,— написала в своем Telegram-канале глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выразив убежденность, что состоявшаяся видеоконференция «усилила общее понимание» ситуации на Украине.

С развернутым заявлением на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским выступил канцлер Мерц, пожелавший президенту Трампу удачи на встрече на Аляске. «Мы четко обозначили несколько пунктов для переговоров. Мы ясно обозначили, что Украина должна быть за столом переговоров, как только состоятся последующие встречи. Мы хотим, чтобы переговоры проводились в правильном порядке. Отправной точкой должно стать прекращение огня. Затем ключевые элементы должны быть согласованы в рамочном соглашении. Наконец, в-третьих, Украина готова к переговорам по территориальным вопросам. Однако отправной точкой должна быть так называемая линия соприкосновения»,— подчеркнул канцлер ФРГ. При этом, по его словам, юридическое признание территорий «не обсуждается». «Принцип недопустимости изменения границ силой должен сохраняться»,— отметил господин Мерц.

Другой участник пресс-конференции, президент Зеленский, назвал главным пунктом переговоров президентов Трампа и Путина прекращение огня.

Что касается территориальных вопросов, то он назвал их «очень сложными» и вновь повторил свой звучавший ранее тезис о том, что конституция Украины не позволяет нарушать ее территориальную целостность.

Два других архитектора европейской «коалиции желающих» — британский премьер Кир Стармер и французский президент Эмманюэль Макрон, в отличие от канцлера Мерца, вообще не считают уместным обсуждать на Аляске территориальный вопрос.

«Премьер Стармер дал четко понять, что наша поддержка Украины непоколебима. Международные границы не должны меняться силой, Украина должна иметь прочные и заслуживающие доверия гарантии безопасности, чтобы защищать свою территориальную целостность, в рамках любой сделки»,— говорится в заявлении канцелярии британского премьера.

«Главная цель президента США на встрече с президентом России на Аляске — попросить о прекращении огня»,— заявил президент Макрон, выступление которого транслировалось на странице Елисейского дворца в соцсети X. Он также повторил известную европейскую позицию, что территориальные вопросы должны обсуждаться только при участии Украины, которая на Аляске представлена не будет.

По словам президента Макрона, дальнейшая проработка новых санкций против России будет зависеть от результатов ближайших переговоров по украинскому конфликту.

«Мы приняли новый пакет санкций. Мы готовим еще один. И я думаю, что это (его принятие.— “Ъ”) будет зависеть от переговоров ближайших дней и ближайших недель. Но ничего нельзя исключать»,— пояснил Макрон.

В свою очередь, оценивая переговоры с европейскими союзниками, президент Трамп остался верен принципу неопределенности, который, судя по всему остается основой его переговорной стратегии. «У нас был очень хороший разговор... Президент Зеленский принимал участие в разговоре. Я бы оценил его (разговор.— “Ъ”) на десять баллов, знаете, очень дружелюбный»,— заявил господин Трамп.

По его словам, его первая после возвращения в Белый дом встреча с Владимиром Путиным может оказаться последней в случае неудачи саммита на Аляске. «Второй встречи может и не быть, потому что, если я сочту, что ее проводить нецелесообразно, так как я не получил ответы, которые нам необходимы, тогда второй встречи просто не будет»,— заявил господин Трамп журналистам. Кроме того, он пригрозил, что, если Россия в пятницу не согласится на прекращение огня, «будут очень серьезные последствия».

Комментируя дискуссии по поводу российско-американской встречи в верхах, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что есть здоровые силы, желающие удачи и прорывных решений, и те, кто «шипит и извивается». «Вторая группа — это те, которые шипят, как будто на них святой водой капнули, которые извиваются, которые вылезают из-под камней, которые вместо пожеланий успеха желают чего угодно, но только не каких-то шагов или достижений, которые привели бы к урегулированию ситуации»,— заявила госпожа Захарова в эфире радио «Спутник».

Сергей Строкань