Reuters назвало возможные места встречи Путина, Трампа и Зеленского

Трехсторонние переговоры президентов России, Украины и США Владимира Путина, Владимира Зеленского и Дональда Трампа могут пройти в Европе или на Ближнем Востоке. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным агентства, этот вопрос сегодня обсуждали на видеоконференции лидеры стран ЕС, США и Украины.

CBS News со ссылкой на два источника сообщало, что трехсторонние переговоры могут состояться в конце следующей недели. Власти США работают над выбором места для проведения встречи.

11 августа Дональд Трамп заявил, что сможет «усадить за стол переговоров» Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он не исключил личного участия на такой встрече. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время рабочего визита в Москву предлагал господину Путину провести встречу с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, однако российская сторона вариант трехсторонней встречи не стала рассматривать.