CBS: США ищут место для встречи Путина, Зеленского и Трампа на следующей неделе

Власти США работают над выбором места для проведения переговоров американского президента Дональда Трампа с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщил CBS News со ссылкой на два источника.

По данным издания, трехсторонняя встреча должна состояться уже на следующей неделе. Перед этим, 15 августа, на Аляске пройдут переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа.

На пресс-конференции в Белом доме 11 августа Дональд Трамп заявил, что вскоре планирует организовать переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского. Американский президент отмечал, что присоединится к этой встрече, если возникнет необходимость.

Владимир Зеленский говорил, что территориальные вопросы готов обсуждать только лично с Владимиром Путиным, а организация подобного саммита — одна из важнейших задач переговоров делегаций Украины и России. При этом Кремль называл подобную встречу преждевременной, пока стороны не согласовали условия мирного соглашения.

Лусине Баласян