Жителей Новороссийска предупредили о перебоях с водой в Южном районе

Жителей Южного района Новороссийска предупредили о возможных перебоях в подаче воды в связи с летним сезоном и наплывом отдыхающих. Об этом сообщается в Telegram-канале МУП городской «Водоканал».

Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Подача воды будет осуществляться в утренние и вечерние часы. На верхних этажах возможны перебои.

В многоквартирных домах с накопительными емкостями контроль осуществляют управляющие компании. График подачи воды будет корректироваться в зависимости от общего потребления.

Специалисты на регулярной основе проводят регулировочные работы для улучшения водоснабжения. Жителям принесли извинения за временные неудобства.

Анна Гречко

