Жителей Новороссийска предупредили о перебоях с водой в Южном районе
Жителей Южного района Новороссийска предупредили о возможных перебоях в подаче воды в связи с летним сезоном и наплывом отдыхающих. Об этом сообщается в Telegram-канале МУП городской «Водоканал».
Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ
Подача воды будет осуществляться в утренние и вечерние часы. На верхних этажах возможны перебои.
В многоквартирных домах с накопительными емкостями контроль осуществляют управляющие компании. График подачи воды будет корректироваться в зависимости от общего потребления.
Специалисты на регулярной основе проводят регулировочные работы для улучшения водоснабжения. Жителям принесли извинения за временные неудобства.