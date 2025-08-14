Суд продлил арест экс-мэру Сочи Копайгородскому и его жене

Мещанский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому и его жене Янине. Экс-чиновник проведет в СИЗО еще 1 месяц и 7 дней. Госпоже Копайгородской продлили арест на 2 месяца и 27 дней, сообщила пресс-служба столичных судов.

Экс-мэра арестовали в сентябре 2024 года по обвинению в растрате. По версии следствия, супруги Копайгородские в 2022-2024 годах захотели расширить свой земельный участок в Сочи за счет прилегающих участков. Согласно материалам дела, для этого они оформили их в муниципальную собственность и передали в аренду льготникам, а те впоследствии перепродали участки. Ущерб бюджету оценили в 3,7 млн руб.

В декабре в отношении супругов возбудили дело о получении взятки. Следователи заподозрили, что господин Копайгородский получил при посредничестве жены 43 млн руб. от местного предпринимателя. За это бывший мэр, предположительно, должен был помочь коммерсанту с развитием бизнеса.

В марте «Ъ» сообщал, что дело супругов Копайгородских пополнилось еще четырьмя эпизодами. Бывшему градоначальнику вменили получение взяток от двух крупных застройщиков Сочи, а его жене — посредничество при их передаче и оказание давления на двух свидетелей. После этого Янине Копайгородской сменили меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.

Никита Черненко