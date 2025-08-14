Контрактные обстоятельства

Как стало известно «Ъ-Ростов», бывший председатель комитета по охране окружающей среды столицы Дона Владимир Таранов отправился из СИЗО в зону СВО. Материалы уголовного дела в отношении него выделены в отдельное производство. Господина Таранова подозревают в посредничестве во взяточничестве между предпринимателями и высокопоставленными силовиками Таганрога.



5 марта Московский гарнизонный военный суд по ходатайству ГСУ СК России заключил Владимира Таранова под стражу

Материалы уголовного дела в отношении Владимира Таранова, являющегося одним из фигурантов дела о коррупции в правоохранительных органах Таганрога, выделены в отдельное производство в связи с тем, что он заключил контракт о прохождении военной службы. Об этом «Ъ-Ростов» сообщил источник в правоохранительных органах.

Владимира Таранова подозревают в посредничестве при передаче взятки (ч.4 ст.291.1, предполагает наказание до 12 лет колонии). «Таранов еще осенью 2024 года узнал о следственных действиях, приостановил трудовой договор с администрацией и ушел военнослужащим на СВО»,— рассказал источник «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах.

Позже в отношении Владимира Таранова возбудили уголовное дело. В начале марта 2025 года он был задержан ГСУ СК России при содействии УФСБ России по Ростовской области. 5 марта Московский гарнизонный военный суд по ходатайству ГСУ СК России заключил Владимира Таранова под стражу. «Однако в конце июля по ходатайству командира его части дело Таранова выделили в отдельное производство, приостановили и отправили фигуранта обратно в зону СВО»,— пояснил источник.

До 2021 года Владимир Таранов занимал должность начальника следственного управления УВД по Таганрогу. Затем уволился со службы и получил статус адвоката. По версии следствия, в 2023 году фигурант передал взятку от предпринимателя Сергея Куликова руководителю следственного отдела по Таганрогу Следственного комитета России Руслану Багмуту, начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Таганрогу Виталию Шмыкову и следователю по особо важным делам таганрогского следственного отдела СКР Антону Васильченко.

«Таранов передал силовикам 3,5 млн руб. за прекращение процессуальной проверки в отношении Куликова, связанной с реализацией контрафактного алкоголя»,— рассказал источник «Ъ-Ростов». Уже после этого Владимир Таранов устроился на работу в администрацию Ростова.

В конце июля материалы уголовного дела в отношении Руслана Багмута, Виталия Шмыкова и Антона Васильченко поступили в Таганрогский городской суд Ростовской области для рассмотрения по существу. Предварительное слушание назначено на 19 августа.

Руководитель следственного отдела по Таганрогу Следственного комитета России (СКР), 41-летний полковник юстиции Руслан Багмут был задержан в сентябре 2024 года по подозрению в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ, максимальное наказание — до 10 лет колонии).

По версии следствия, в марте 2023 года предприниматель Борис Ляпусов договорился с Русланом Багмутом о том, что он передаст некоему сотруднику правоохранительных органов Ростовской области 2 млн руб. за общее покровительство деятельности предпринимателя. В частности, господин Ляпусов рассчитывал избежать проблем при строительстве в Комсомольском переулке жилого многоквартирного дома, говорится в материалах дела. 24 марта 2023 года Руслан Багмут лично получил деньги от Бориса Ляпусова. Следователи считают, что Багмут планировал присвоить деньги, поэтому квалифицировали этот эпизод как мошенничество.

О задержании Антона Васильченко и Виталия Шмыкова стало известно в ноябре. По некоторым данным, показания против них дал Руслан Багмут. Эпизод получения 3,5 млн руб. за прекращение проверки о продаже контрафактного алкоголя и табака стал вторым в его уголовном деле. Правонарушение квалифицировали по статье о получении взятки (ч.6 ст. 290 УК РФ, наказание — до 15 лет колонии).

Кристина Федичкина