В Новороссийске пройдут военные учения со стрельбами

Сегодня, 14 августа, дежурные силы Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) проведут военные учения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Учения проведут в 18:00 мск в акватории морского порта. В это время будут отрабатываться действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

Жителям Новороссийска напоминают, что во время проведения учений запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств, включая суда, не подлежащие государственной регистрации, а также прогулочные лодки, парусные, надувные и спортивные плавсредства. Нельзя заниматься любыми видами подводных работ.

Алина Зорина