В мессенджере Max в июле заблокировали более 10 тыс. номеров мошенников

Центр безопасности национального мессенджера Max в июле удалил более 32 тыс. вредоносных и спам-документов. Также он заблокировал более 10 тыс. телефонных номеров мошенников, выдававших себя за сотрудников банков, правоохранительных органов или госсервисов. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе мессенджера. Центр безопасности направляет данные о мошенниках в Минцифры. Аккаунты, предпринявшие попытки мошеннических действий на платформе, блокируют пожизненно.

Разработчиком Max стала VK. В марте мессенджер запустили в бета-версии. Его полноценный запуск VK планирует на начало осени. К концу июня число пользователей платформы достигло 1 млн человек. Президент Владимир Путин поручил внедрить в мессенджер государственные и финансовые услуги. Также в Max активно переносят чаты городских администраций.

