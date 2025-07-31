Знакомьтесь, это Max

Чиновники активно переходят в национальный мессенджер Max, перенося туда рабочие переписки из Telegram и WhatsApp. Сейчас тенденция в основном затрагивает регионы, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. По данным издания, в некоторых субъектах госслужащим настоятельно рекомендовано завершить переход до конца лета. В будущем количество пользователей Max среди жителей региона якобы станет одним из критериев при оценке эффективности деятельности губернаторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В Чувашии процесс продвижения национального мессенджера в массы уже запущен, рассказал местный журналист Евгений Васильев: «Разнарядка ставить Max чиновникам Чувашской Республики поступила 28 июля. При этом устанавливать мессенджер первыми начали именно министры или их замы. Например, одним из первых это сделал глава министерства образования Дмитрий Захаров. При условии, что в телефоне записаны контакты чиновников, это видно через уведомления. Также из надежных источников в правительстве мне известно, что приказ поступил именно с самого верха администрации Чувашии».

Впрочем, не во всех регионах России чиновников заставляют переходить в Max в приказном порядке. В Ярославской области сотрудникам администрации губернатора пока просто «объяснили важность использования национального мессенджера», сообщил источник “Ъ FM”. При этом некоторые госслужащие демонстрируют преимущества Max на личном примере. Так, губернатор республики Марий Эл Юрий Зайцев публично заявил о переходе в Max в конце июля. За ним последовали другие чиновники и депутаты региона. Среди них — глава городского округа Йошкар-Ола Лев Покровский. Он рассказал “Ъ FM”, чем именно хорош национальный мессенджер: «Первое, что хотел бы отметить, — это то, что он без проблем скачивается, быстро, не надо ничего обходить, использовать какие-то дополнительные инструменты. Во-вторых, там абсолютно понятный интерфейс, уже привычный нам, в принципе, как и у других мессенджеров.

Работает быстро, ничего не подвисает.

И меня приятно удивило, уже большое количество тех, с кем я общаюсь по работе, уже пользуются мессенджером, то есть там нет какого-то коммуникационного вакуума. Но основное преимущество, то, что сегодня очень важно для всех жителей нашей страны, — это информационная безопасность. Мессенджер Max — это все-таки переписки на серверах, которые находятся внутри страны, и мы понимаем, что никакие данные не уйдут в руки тех, кто хочет использовать их против нас».

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий уже заявил, что все местные чиновники должны перейти в мессенджер Max «по соображениям безопасности». Впрочем, этот аспект пока вызывает вопросы, считает основатель рекламного агентства Purple Door Алексей Пак: «Ни для кого не секрет, что Max является полным скопированным, пока в очень усеченном формате, у Telegram. Не думаю, что они это скрывают особо. Что касается опыта использования, то те, у кого телефоны попроще, не флагманы, отмечают, что приложение достаточно много зарядки жрет. То есть оно либо не оптимизировано, либо, как в последнее время говорят, собирает слишком много данных. Истина, наверное, где-то посередине.

Пока там появились видеоконференции, возможность голосовые слушать, GigaChat подключили, то есть функционал там потихонечку наращивается. Непонятно, что там будет дальше с точки зрения какой-то интеграции с "Госуслугами" и какими-то другими сервисами. Если сравнивать с WhatsApp, то это нормальная альтернатива. Max как замена именно этой площадки, допустим, для более старшего поколения может быть рабочей историей».

В июне чиновникам, сотрудникам банков и других стратегических организаций запретили использовать зарубежные мессенджеры для общения с гражданами, эту меру приняли в целях борьбы с телефонным и кибермошенничеством.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Никита Путятин