Рядом с поврежденными БПЛА домами в Ростове эвакуировали детский центр

Рядом с поврежденными БПЛА многоквартирными домами на ул. Тельмана и ул. Лермонтовской в Ростове-на-Дону эвакуировали частный детский центр. Об этом сообщил РБК Ростов со ссылкой на данные городской администрации.

Информация об эвакуации детского сада в этом районе была опубликована в ряде СМИ.

«По информации коллег, там нет муниципального детсада. Есть частный детский центр. Оттуда все эвакуированы», — сообщили в горадминистрации.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», после атаки БПЛА в десяти многоэтажках Ростова оказались повреждены окна и балконы, а также легковые автомобили.

В числе раненых оказались 13 человек, в том числе двое детей. Семерым пострадавшим оказана первая медицинская помощь, они уже дома, шестеро находятся в больницах.