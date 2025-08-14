Экс-мэру Сочи Алексею Копайгородскому и его супруге продлили арест

Бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому и его супруге Янине продлили срок содержания под стражей. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Мещанский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в отношении супругов Копайгородских по делу о коррупции. Бывшему мэру Сочи продлили арест на 1 месяц и 7 дней, а его жене — на 2 месяца и 27 дней.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что расследование уголовного дела в отношении супругов было завершено, обвинение предъявлено в окончательной редакции. По данным следствия, чета Копайгородских получила от кубанских застройщиков четыре крупных взятки, а также оказывала им содействие в бизнесе.

Алексею Копайгородскому вменяют растрату и посредничество во взяточничестве, а его жене — принуждение свидетелей к даче ложных показаний. Оба фигуранта отрицают вину.

После отставки бывшего мэра Сочи в мае 2024 года возбудили уголовное дело. В сентябре того же года его задержали, а в октябре арестовали имущество семьи.

Алина Зорина