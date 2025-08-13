Следствие завершило дело экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги

Следователи завершили расследование уголовного дела бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, его супруги Янины и помощника Александра Пасунько по обвинению в коррупции и легализации более 104 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Правоохранительные органы предъявили фигурантам обвинение в окончательной редакции. В ближайшее время участники процесса начнут изучать материалы дела.

По версии следствия, супруги получили взятку от крупного застройщика Краснодарского края за создание благоприятных условий для бизнеса. На эти средства фигуранты приобрели через подставных лиц дом и земельный участок по заниженной стоимости.

Второй предприниматель благоустроил территорию возле дома чиновника, выполнил строительные и ремонтные работы, закупил бытовые предметы, включая сантехнику, двери и электротовары. Третий бизнесмен под давлением градоначальника снизил цену на четыре однокомнатные квартиры более чем в пять раз. Жилье оформили на знакомую жены экс-мэра.

Четвертый застройщик передал через посредников более 20 млн руб. Взамен предприниматели рассчитывали на выгодные контракты с администрацией Сочи и других населенных пунктов региона.

Алексею Копайгородскому предъявлены обвинения в получении четырех особо крупных взяток, посредничестве в коррупции, растрате и легализации преступных доходов. Общая сумма отмытых супругами средств превышает 104 млн руб.

Янина Копайгородская также обвиняется в принуждении двух свидетелей к даче ложных показаний. Ее помощнику Александру Пасунько вменяется один эпизод принуждения свидетелей. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Потерпевшей стороной по двум эпизодам растраты признана администрация Сочи. По указанию Алексея Копайгородского сотрудники ведомства якобы выделили два земельных участка врачу и учителю по льготной цене. Впоследствии супруги выкупили участки у льготников и переоформили на себя.

Копайгородских задержали осенью прошлого года. В Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре провели более 50 обысков. Изъяли деньги, ценности и документы. На активы, банковские счета и недвижимость наложили арест.

В отдельное производство выделили материалы в отношении предполагаемых взяткодателей и других причастных лиц. Все фигуранты дела вину не признают.

Анна Гречко