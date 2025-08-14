СК организовал проверку по факту обрушения плиты в многоэтажке Таганрога

В Таганроге сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области начали проверку в связи с обрушением элементов конструкции многоквартирного дома по улице по ул. Октябрьской, 44 «Б» в Таганроге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Таганрога Светланы Камбуловой Фото: Telegram-канал главы Таганрога Светланы Камбуловой

«С целью установления всех обстоятельств произошедшего территориальным следственным отделом организовано проведение доследственной проверки»,— говорится в информации СК.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что смещение перегородки под квартирой № 11 произошло 14 августа около 0:20, вследствие обрушились потолочная балка и плита перекрытия. Образовались трещины по всей конструкции здания.

После аварии в пострадавшем крыле здания оперативно отключили водоснабжение и подачу газа. Жителей срочно эвакуировали: большинство отправились к родным. Шесть человек были размещены в пункте временного размещения.

Наталья Белоштейн