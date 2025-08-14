В Таганроге ввели режим ЧС из-за обрушения плиты в многоквартирном доме

С 14 августа на территории многоквартирного жилого дома по ул. Октябрьской, 44 «Б» в Таганроге введен режим ЧС из-за обрушения плиты подвального перекрытия. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Светлана Камбулова.

«Около 0:20 в подвальном помещении под квартирой № 11 разрушилась перегородка, вследствие чего произошло обрушение потолочной балки и плиты перекрытия. Образовались трещины по всей конструкции здания. Главное — пострадавших нет»,— отметила глава Таганрога.

Светлана Камбулова добавила, что дом имеет два крыла, в которых проживает 40 человек. После аварии в пострадавшем крыле оперативно отключили водоснабжение и подачу газа. Жителей срочно эвакуировали: большинство отправились к родным. Шесть человек были размещены в пункте временного размещения.

Наталья Белоштейн