ФСБ: в радиус поражения украинских ракет «Сапсан» попадала Москва
ФСБ представила карту, на которой запечатлен радиус действия украинских ракетных комплексов «Сапсан». Установки предназначены для нанесения ударов вглубь территории России на 500-750 км, следует из материалов спецслужбы.
Фото: ЦОС ФСБ РФ
В радиус поражения, согласно карте ФСБ, вошла почти вся территория Белоруссии, российские города Шахты (Ростовская область), Балашов (Саратовская область), Валдай (Новгородская область), Воронеж, Смоленск, Москва.
В спецслужбе заявили о срыве планов Украины по производству «Сапсанов». О том же заявили в Минобороны РФ.