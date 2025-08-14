ФСБ: в радиус поражения украинских ракет «Сапсан» попадала Москва

ФСБ представила карту, на которой запечатлен радиус действия украинских ракетных комплексов «Сапсан». Установки предназначены для нанесения ударов вглубь территории России на 500-750 км, следует из материалов спецслужбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЦОС ФСБ РФ Фото: ЦОС ФСБ РФ

В радиус поражения, согласно карте ФСБ, вошла почти вся территория Белоруссии, российские города Шахты (Ростовская область), Балашов (Саратовская область), Валдай (Новгородская область), Воронеж, Смоленск, Москва.

В спецслужбе заявили о срыве планов Украины по производству «Сапсанов». О том же заявили в Минобороны РФ.