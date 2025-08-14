Минобороны рассказало об ударах по заводам ракетной программы Украины

Российская армия в прошлом месяце поразила объекты украинского ВПК в Днепропетровской и Сумской областях, сообщило Минобороны РФ. По его данным, была пресечена попытка Украины организовать производство ракет для атак на Россию.

В ведомстве рассказали, что в течение июля были нанесены массированные и групповые удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также БПЛА. Целями были конструкторские бюро, заводы по производству ракетного топлив и сборке ракетного оружия военно-промышленного комплекса Украины.

Минобороны РФ добавило, что также поражены комплексы противовоздушной обороны, развернутые ВСУ для обороны этих объектов. По информации ведомства, в Днепропетровской области уничтожены четыре пусковые установки ракетного комплекса Patriot и многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США.

«Была пресечена попытка киевского режима совместно с западными партнерами организовать производство ракетного оружия для проведения атак в глубине территории РФ»,— сказано в пресс-релизе российского оборонного ведомства.