ФСБ заявила о срыве украинской ракетной программы «Сапсан»

ФСБ совместно с российской армией сорвали планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Сапсан» для ударов вглубь России. Было нанесено огневое поражение предприятиям ВПК Украины, производившим эти комплексы, сказано в пресс-релизе ФСБ.

Как утверждает российская спецслужба, производство ОТРК среднего радиуса действия планировалось при финансовой поддержке и содействии специалистов одной из стран Западной Европы. Ракеты должны были выпускать на оборонных предприятиях Днепропетровской и Сумской областей Украиной. Однако ФСБ получила «упреждающую информацию» о разработке и начале производства комплекса «Сапсан», в том числе координаты зданий и предприятий, а также прикрывавших их сил ПВО. Они были поражены ударами российской армии.

«Действия российских силовых ведомств позволили предотвратить угрозу уничтожения целей в глубине территории Российской Федерации,— добавили в ФСБ, — и ликвидировать техническую базу производства украинских дальнобойных баллистических ракет».

Минобороны РФ сообщало, что удары наносили в течение июля. Ведомство утверждает, что в Днепропетровской области были уничтожены пусковые установки ракетного комплекса Patriot и многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65.