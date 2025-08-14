Прокуратура проконтролирует оказание помощи пострадавшим от атаки БПЛА в Ростове

Прокуратура Ростовской области взяла на контроль соблюдение прав пострадавших при атаке БПЛА в Ростове. Об этом сообщает пресс-служба ведомства

«Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи гражданам»,— говорится в сообщении.

На месте происшествия работает заместитель прокурора Ростовской области. Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия.

Сегодня днем в Ростове в результате атаки БПЛА получили повреждения несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовской. Ранения получили 13 человек.

Мария Иванова