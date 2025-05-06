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Ейский станкостроительный завод не станет выплачивать дивиденды за 2024 год

Совет директоров ОАО «Ейский станкостроительный завод» принял решение рекомендовать акционерам общества не объявлять и не выплачивать дивиденды по акциям за 2024 год. Данное решение опубликовано на ресурсе Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».

Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

Также в рамках заседания в список кандидатур в члены совета директоров ОАО «Ейский станкостроительный завод» были включены Ринат Гайсин, Алексей Ляльков, Рафик Муфазалов, Сергей Никонов, Игорь Уколов, Сергей Шалганов и Михаил Шамшурин. В список кандидатур по выборам в ревизионную комиссию общества включены Наталья Гилязова, Наталья Габдуллина и Нелли Тишина. Назначить аудиторской организацией ОАО «Ейский станкостроительный завод» в 2025 году решено ООО «А.В.М.».

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», в марте этого года судебные приставы Ейского районного отделения ГУ ФССП по Краснодарскому краю взыскали со станкостроительного завода задолженность за электроэнергию в размере 8,7 млн руб.

В августе 2024 года «Ъ-Кубань» писал, что Олег Поляков, ранее владевший 38,91% голосующих акций завода, снизил свою долю до 29,99%. Приобретателем значительного пакета акций стал Ильшат Гилязов. Его доля в ОАО «Ейский станкостроительный завод» выросла с 0,25% до 9,18%. Сделка купли-продажи ценных бумаг была заключена 12 июля 2024 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Ейский станкостроительный завод» зарегистрировано в 1992 году в Ейске. Уставный капитал общества — 20,1 тыс. руб. Генеральным директором предприятия является Дмитрий Шатунов. Олегу Полякову принадлежит 38,91% доли ОАО, Андрею Степанову — 29,5%, Дмитрию Полякову — 26,52%. Выручка предприятия по итогам 2024 года составила 6,1 млн руб., убыток 24,4 млн руб.

Еще в 2014 году «Ъ-Юг» писал, что Ейский станкостроительный завод прекращает производство станко-машиностроительной продукции из-за отсутствия спроса на нее. Топ-менеджмент компании намерен перепрофилировать бизнес на девелоперские проекты.

Дмитрий Михеенко

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