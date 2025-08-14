Гостиницу в стиле старого Ростова откроет винодельня «Вина Арпачина»

В станице Манычской в 2025 году донская винодельня «Вина Арпачина» планирует ввести первую очередь гостиницы в стиле старого Ростова. Об этом сообщило издание «Ведомости Юг» со ссылкой на совладельца винодельни Юрия Малика.

Открытие отеля состоится в ближайшее время. После этого владелец комплекса планирует перейти к следующему этапу проекта, во время которого в эксплуатацию будут введены 6-10 домиков на два номера каждый, а также двухэтажный корпус на 30 номеров.

Юрий Малика отметил, что прирост турпотока на «Вина Арпачина» составляет 30–50% в год. Он считает, что создание гостиничных комплексов — единственная возможность для стабильных продаж небольших виноделен.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что винодельня «Вина Арпачина» заняла 30-е место в топ-50 лучших российских винных хозяйств по версии путеводителя «50 Best Tastes of Russia». Самая высокая позиция среди донских компаний оказалась у винодельни «Ведерниковъ» из Константиновского района, которая расположилась на седьмом месте рейтинга.