Четыре донских винодельни вошли в топ-50 лучших в России

Четыре донских винодельческих предприятия вошли в рейтинг «Лучшие вина России 2025» по версии путеводителя «50 Best Tastes Of Russia». Среди них — «Винодельня Ведерников», «Усадьба Саркел», «Вина Арпачина» и «Вилла Звезда». Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Рейтинг составили 500 экспертов из разных сфер, в том числе — сомелье, рестораторы, инвесторы, шеф-повара, гурманы, ресторанные критики, технологи и специалисты самого широкого спектра предприятий в сфере общепита, производства и дистрибьюции продуктов питания, напитков, оборудования, товаров и услуг, сельского хозяйства, гастрономического туризма и сопутствующих сфер экономики.

Кроме того, в топ-50 вошли как крупные бренды, так и небольшие хозяйства из Краснодарского края, Ставрополья, Ростовской и Волгоградской областей, а также Республик Дагестан, Крым и Северная Осетия-Алания.

Первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров отметил высокое качество донских вин. По его словам, виноградарство и виноделие — важные отрасли для региона, а спрос на уникальные сорта Ростовской области способствует развитию российской винной культуры.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростовской области за январь текущего года средняя стоимость бутылки вина выросла на 20% и составила более 700 руб. по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Снежана Стодольская