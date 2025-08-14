В Ростове из-за атаки БПЛА повреждены несколько многоквартирных домов

Несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовской в Ростове-на-Дону получили повреждения в результате атаки БПЛА. На место происшествия выехали оперативные службы и представители администрации Ростова. Об этом в своем Telegram-канале сообщает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«На данный момент есть информация об одном раненом, информация по пострадавшим уточняется», — говорится в сообщении главы региона.

Жильцов поврежденного дома эвакуируют, пункт временного размещения для них развернули на базе школы №50. Проводится обследование поврежденного строения. Организована работа оперативного штаба, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Александр Скрябин.

Наталья Белоштейн