Трое пострадавших при взрыве на БСК находятся в крайне тяжелом состоянии

Три пациента, которые пострадали во время взрыва на производственной площадке «Каустик» АО «Башкирская содовая компания» (БСК), находятся в крайне тяжелом состоянии, восемь — в тяжелом, 21 — в состоянии средней степени тяжести, один — в состоянии легкой степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии в ответ на запрос «Ъ-Уфа», отметив, что 33 пострадавших сейчас проходят стационарное лечение в уфимских больницах №18 и №21, Республиканской больнице имени Куватова, клинике Башкирского государственного медуниверситета и в ГКБ №1 Стерлитамака. Семь пациентов лечатся амбулаторно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управление СКР по Башкирии Фото: Управление СКР по Башкирии

Как сообщал «Ъ-Уфа», взрыв произошел 9 августа во время подготовки комплекса поливинилхлорида-винилхлорида к капитальному ремонту. Предварительной причиной аварии в АО «БСК» называют разгерметизацию сырьевого трубопровода. Во время инцидента пострадал 41 человек, позже в больнице скончался 30-летний мастер по ремонту КИПиА БСК.

Следственный отдел управления СКР по Башкирии возбудил уголовное дело по признакам нарушения правил промышленной безопасности на опасном производственном объекте (ч. 1 ст. 217 УК РФ).

Майя Иванова