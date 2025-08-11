Скончался один из пострадавших из-за взрыва на БСК

В больнице скончался один из четырех работников АО «Башкирская содовая компания», пострадавших при взрыве на производственной площадке «Каустик» в Стерлитамаке. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управление СКР по Башкирии Фото: Управление СКР по Башкирии

По данным надзорного ведомства, погибший — 30-летний мастер по ремонту КИПиА.

Кроме работников БСК, травмированы сотрудники ее подрядчиков — уфимского ООО «Глобал-строй» и стерлитамакского ООО «Химремонт».

Инцидент произошел 9 августа во время подготовки комплекса поливинилхлорида-винилхлорида к капитальному ремонту. Предварительной причиной аварии в АО «БСК» называют разгерметизацию сырьевого трубопровода. По последним данным, пострадал 41 человек.

Следственный отдел СУ СКР по Башкирии возбудил уголовное дело по признакам нарушения правил промышленной безопасности на опасном производственном объекте (ч. 1 ст. 217 УК РФ). Расследования также инициировали Ростехнадзор и Гострудинспекция.

Идэль Гумеров