Число пострадавших из-за взрыва на БСК увеличилось до 25

Следственный отдел СКР по Стерлитамаку начал доследственную проверку из-за взрыва на производственной площадке АО «Башкирская содовая компания».

По предварительным данным, из-за взрыва газовоздушной смеси без последующего горения пострадали 16 человек, никто не погиб.

В пресс-службе мэрии Стерлитамака происшествие на площадке «Каустик» охарактеризовали как «технологический инцидент». По данным администрации, пострадали 15 человек. Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин заявил, что в городскую больницу доставлено 25 раненых.

На место происшествия выехали временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС по Башкирии Алексей Головко, зампрокурора Башкирии Андрей Маркин, следователи, 19 бригад скорой помощи.

Идэль Гумеров