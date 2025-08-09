Число пострадавших из-за взрыва на БСК увеличилось до 25
Следственный отдел СКР по Стерлитамаку начал доследственную проверку из-за взрыва на производственной площадке АО «Башкирская содовая компания».
По предварительным данным, из-за взрыва газовоздушной смеси без последующего горения пострадали 16 человек, никто не погиб.
В пресс-службе мэрии Стерлитамака происшествие на площадке «Каустик» охарактеризовали как «технологический инцидент». По данным администрации, пострадали 15 человек. Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин заявил, что в городскую больницу доставлено 25 раненых.
На место происшествия выехали временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС по Башкирии Алексей Головко, зампрокурора Башкирии Андрей Маркин, следователи, 19 бригад скорой помощи.