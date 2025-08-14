Главе СКР доложат об избиении ребенка в детском саду на Кубани

Главе СКР Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела по факту избиения ребенка в детском саду на территории Краснодарского края. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно предварительным данным, 12 августа 2025 года в одном из детских садов Новороссийска воспитатель оскорбляла двухлетнюю девочку и несколько раз ударила ее. Видеозапись произошедшего распространилась в соцсетях.

В отношении педагога возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Глава СУ СКР по Краснодарскому краю доложит о расследовании председателю ведомства.

Алина Зорина