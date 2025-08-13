СКР возбудил дело о жестоком обращении воспитателя с ребенком в Новороссийске

Следственный комитет России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело против воспитателя детского сада в Новороссийске по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вчера, 12 августа, в одном из дошкольных учреждений на ул. Маркова педагог якобы оскорбляла малолетнюю девочку и применила к ней физическую силу. Инцидент получил широкую огласку в соцсетях.

Следователи проводят необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств случившегося и возможных аналогичных эпизодов. Расследование дела взял под личный контроль руководитель краевого следственного управления СК России Андрей Маслов.

Дело возбудили по указанию руководства следственного управления СК России по региону.

Анна Гречко