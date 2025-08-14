Институт Виноградова допустил произношение «мильон» и «мильярд»

Институт русского языка имени Виноградова РАН одобрил два варианта произношения слов миллион и миллиард. Первое слово можно произносить как «мильон», второе — «мильярд», сообщает «РИА Новости».

Это правило распространяется на другие формы упомянутых слов: миллионный — «мильонный», миллиардный — «мильярдный». В предисловии словаря сказано, что он предназначен для фиксации орфографической нормы, но не ставит задачей нормализацию современного словоупотребления.

Институт Виноградова также допускал перенос ударения в слове «звонит» на первый слог. Более трети респондентов негативно отнеслись к смене ударения в слове, выяснилось из майского опроса ВЦИОМа.

Подробности — в материале «Ъ» «Возрастные нормы русского языка».