Возрастные нормы русского языка

Ко Дню русского языка 6 июня ВЦИОМ узнал у россиян, как они относятся к соблюдению правил русского языка. Исследование основано на результатах всероссийского телефонного опроса, в котором приняли участие 1,6 тыс. граждан старше 18 лет.

Всего лишь половина (52%) респондентов считает нормой языка то, что предписывают словари и языковеды. Примерно треть опрошенных (35%) принимают за норму «то, как говорит большинство жителей нашей страны». Еще 13% затруднились с ответом. Выбор опрошенных зависит от размера населенного пункта: чем больше в нем проживает людей, тем чаще граждане ориентируются на вариант из словаря (см. график 1).

Свои знания русского языка респонденты оценивали по пятибалльной шкале, при этом уровень уверенности зависит от возраста опрашиваемых. Так, поколение «цифры» (начиная с 2001 года рождения) и младшие миллениалы (1992–2000 годов рождения), окончившее школу совсем недавно, поставили себе 4,2 балла, а представители старшего поколения (до 1947 года рождения) оценивают себя на 3,7 баллов.

Также ВЦИОМ проверил орфоэпические знания россиян. Исследователи попросили респондентов поставить ударение в слове «звонит». 74% справились с задачей, выбрав правильный вариант ударения на второй слог. Причем больше всего правильных ответов дали представители самого младшего поколения (с 2001 года рождения — 83%) и самого старшего (до 1947 года рождения — 81%).

Напомним, в апреле 2025 года главный научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН Мария Каленчук предположила, что в скором времени ударение в этом глаголе изменится и будет падать на первый слог («звОнит»), отметив, что последние 100 лет в русском языке наблюдается тенденция переноса ударного слога в глаголах на «-ить» в начало. Мнение россиян относительно таких изменений в правилах языка разделилось, но чаще других опрошенные выбрали ответ «нейтрально».

Полина Ячменникова