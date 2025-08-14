Сочи вошел в топ-3 направлений для ранних бронирований на новогодние праздники

Сочи занял третье место в рейтинге популярных направлений для ранних бронирований на новогодние праздники. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорт собрал 8% бронирований.

Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

На курорте путешественники бронируют номера в среднем на шесть ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 5,3 тыс. руб.

Первое место в рейтинге популярных направлений для ранних бронирований на новогодние праздники занял Санкт-Петербург. Культурная столица России собрала 13% бронирований с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. В городе путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 5,8 тыс. руб.

Второе место заняла Москва, которая собрала 11% новогодних бронирований. В столице России путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 5,7 тыс. руб.

В топ-10 популярных направлений для ранних бронирований на новогодние праздники вошли и другие населенные пункты Краснодарского края. Восьмое место занял Геленджик. На курорте средняя стоимость одной ночи размещения составляет 6,3 тыс. руб. Средняя продолжительность поездки — семь ночей.

Далее идет Красная Поляна. На горнолыжном курорте путешественники бронируют номера в среднем на пять ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 11,4 тыс. руб.

Топ-10 популярных направлений для ранних бронирований на новогодние праздники замыкает Анапа, в которой путешественники бронируют номера в среднем на пять ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 1,9 тыс. руб.

Мария Удовик