За полгода новороссийцы подали 15 жалоб на работу общественного транспорта

Дисциплинарный комитет в сфере пассажирских перевозок Новороссийска рассмотрел за первое полугодие 2025 года 15 жалоб горожан. Об этом «Ъ-Новороссийск» рассказали в управлении транспорта и дорожного хозяйства города. За отчетный период прошло два заседания комитета, которые проводятся раз в квартал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Чаще всего жители жалуются на нарушение графика движения, сход с линии, хамство водителей, непредоставление права на льготный проезд, проезд на запрещающий сигнал светофора.

По результатам заседаний руководители предприятий применили дисциплинарные меры к нескольким водителям, одного сотрудника уволили.

В управлении отметили, что работа комитета дисциплинирует водителей и позволяет поддерживать открытый диалог с пассажирами. В работе участвуют депутаты городской Думы, сотрудники ГАИ, руководители транспортных организаций, водители и жители, направившие обращения.

Наталья Решетняк