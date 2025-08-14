Расходы жители Ростовской области на лекарства от давления увеличились на 16%

В январе-июне 2025 года расходы жителей Ростовской области на препараты для лечения артериальной гипертензии, увеличились на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил РБК Кавказ со ссылкой на данные пресс-службы DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным исследования, в первом полугодии 2025 года жители региона потратили на приобретение средств от давления более 1 млрд руб. В количественном выражении аптеками было реализовано 2,3 млн упаковок, что примерно соответствует уровню продаж за первое полугодие 2024 года.

В пятерку наиболее продаваемых препаратов в количественном выражении вошли эналаприл (его доля в общем объеме продаж составила 14,4%), лизиноприл (12,3%), лозартан (11,8%), лориста (5,4%) и каптоприл (4,7%).

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, в первом полугодии 2025 года в общий объем продаж лекарств в аптеках региона составил 21,1 млрд руб. Это на 11,8% больше прошлогодних показателей. Всего за первые полгода на Дону продали 53,2 млн упаковок лекарственных препаратов, тогда как в 2024 году— 54,5 млн упаковок.

Наталья Белоштейн