В 2025 году расходы жителей Ростовской области на лекарства увеличились на 12%

По итогам первых шести месяцев 2025 года в аптеках Ростовской области объем продаж лекарств составил 21,1 млрд руб. Это на 11,8% больше прошлогодних показателей. Об этом сообщили в пресс-службе компании DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего за первые полгода на Дону продали 53,2 млн упаковок лекарственных препаратов, тогда как в 2024 году— 54,5 млн упаковок.

Наиболее популярными оказались противовоспалительные и противоревматические препараты. На втором месте — препараты, контролирующие кровяное давление, на третьем — анальгетики, на четвертом — лекарства от сахарного диабета.

Мария Хоперская