“Ъ” вручил Станиславу Агкацеву приз «Вратарь года» имени Льва Яшина

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев получил приз «Вратарь года» имени Льва Яшина по итогам сезона-2024/25. Награду ему вручили генеральный директор издательского дома «Коммерсантъ» Роман Уманский и руководитель отдела спорта “Ъ” Грант Косян. Церемония состоялась 13 августа на столичной «ВТБ Арене» перед матчем группового этапа FONBET Кубка России, в котором «Краснодар» на выезде играл с московским «Динамо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Слева направо: руководитель отдела спорта «Ъ» Грант Косян, вратарь команды «Краснодар» Станислав Агкацев и генеральный директор издательского дома «Коммерсантъ» Роман Уманский Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Слева направо: руководитель отдела спорта «Ъ» Грант Косян, вратарь команды «Краснодар» Станислав Агкацев и генеральный директор издательского дома «Коммерсантъ» Роман Уманский Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Приз «Вратарь года» Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Следующая фотография 1 / 5 Слева направо: руководитель отдела спорта «Ъ» Грант Косян, вратарь команды «Краснодар» Станислав Агкацев и генеральный директор издательского дома «Коммерсантъ» Роман Уманский Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Слева направо: руководитель отдела спорта «Ъ» Грант Косян, вратарь команды «Краснодар» Станислав Агкацев и генеральный директор издательского дома «Коммерсантъ» Роман Уманский Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Приз «Вратарь года» Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Лучшим вратарем прошлого сезона по версии “Ъ” Станислав Агкацев был признан в июле. В минувшем сезоне он успешно заменил в составе «Краснодара» уехавшего в ПСЖ Матвея Сафонова. Из 34 матчей во всех турнирах 17 он завершил без пропущенных мячей — больше нет ни у кого из представителей команд РПЛ. Агкацев вошел в число лучших голкиперов чемпионата и по другим важным статистическим показателям. При этом, по данным Transfermarkt, его рыночная стоимость возросла с €1 млн до €7,5 млн.

Приз «Вратарь года» имени Льва Яшина был учрежден журналом «Огонек» в 1960 году, после того как сборная СССР выиграла первый чемпионат Европы по футболу. В 2009 году журнал вошел в структуру издательского дома «Коммерсантъ», в 2020-м «Огонек» перестал выходить. В настоящее время конкурс состоит из читательского голосования и опроса футбольных специалистов. Победитель определяется редколлегией «Коммерсанта» с учетом результатов каждого из этапов.

Роман Левищев