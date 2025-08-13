В Ростове обсудят изменения линии скоростного трамвая

Власти Ростове-на-Дону обсудят проект по изменению планировки и межевания территории, предназначенной под строительство скоростного трамвая в границах микрорайона Левенцовский. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Изменения планируют внести в границах ул. Малиновского — ул. Еременко — пр. Солженицына — ул. Жданова — ул. Ткачева. Обсуждения стартовали 13 августа и продлятся до 12 сентября.

В начале 2023 года в Левенцовке началось строительство новой трамвайной линии. Ее планируется проложить до пл. 5-го Донского Корпуса, что составляет примерно 26 км. Завершить работы должны к 2028 году.

Концессионером проекта по модернизации городской трамвайной инфраструктуры выступает компания «Синара — Городские Транспортные Решения Ростов-на-Дону».

Изначально стоимость проекта оценивалась в 61 млрд руб., но летом 2025 года стало известно, что из-за удорожания работ его бюджет может измениться.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что строительство этой трамвайной линии планировали завершить к декабрю 2026 года.

Наталья Белоштейн