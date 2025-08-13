На Кубани семья пострадавшего от укуса собаки ребенка получила компенсацию

В Краснодарском крае администрация Северского района выплатила 50 тыс. руб. родителям восьмилетнего мальчика, которого укусила бродячая собака. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, деньги перечислили в качестве компенсации морального вреда, причиненного ребенку из-за халатного отношения муниципалитета к своим обязанностям по обращению с безнадзорными животными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел в 2024 году на территории школы в станице Северской. Бездомная собака напала на первоклассника и укусила его за руку. Проверка прокуратуры Северского района показала, что местная администрация ненадлежащим образом организует работу по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с органа местного самоуправления. Суд требования удовлетворил, и средства перечислили семье пострадавшего ребенка.

«Ъ-Кубань» писал, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения бездомной собаки на ребенка в поселке Гвардейское Симферопольского района Крыма. Местные жители утверждают, что подобные инциденты происходят регулярно, однако администрация не предпринимает необходимых мер.

Мария Удовик