В Сочи подвели итоги работы по вопросам преступности в ЮФО за первое полугодие

В Сочи прошло совещание под руководством председателя СКР Александра Бастрыкина с участием первого заместителя главы ведомства Эдуарда Кабурнеева и руководителей следственных подразделений, дислоцированных в Южном федеральном округе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба президента РФ

Обсуждались итоги работы за первое полугодие 2025 года и задачи на ближайшее время. В ЮФО за шесть месяцев направлено в суд 4,5 тыс. уголовных дел, раскрыты все убийства и случаи тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Зафиксировано почти 99 тыс. преступлений — на 5% меньше, чем годом ранее, а число фактов тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом снизилось на 22%. При этом возросла активность организованных преступных группировок, а также число преступлений террористической и экстремистской направленности.

Александр Бастрыкин акцентировал внимание на соблюдении разумных сроков судебных экспертиз, продуманности следственных действий и активном использовании криминалистических разработок. Он также подчеркнул важность профилактики радикальных проявлений среди молодежи в условиях проведения специальной военной операции.

По итогам совещания руководителям были даны поручения по улучшению качества предварительного следствия и оперативному расследованию дел. Несколько руководителей подразделений получили ведомственные награды.

Мария Удовик