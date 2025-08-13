Урожайность зерновых на Дону в сравнении с прошлым годом упала на 22%

В Ростовской области убрано 99% площадей ранних зерновых культур. С них собрано 8,2 млн т зерна при средней урожайности 25,9 ц/га. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В сравнении с данными Ростовстата за 2024 год урожайность упала на 21,9%. В прошлом году аграрии собрали 11,6 млн т зерновых при средняя урожайность составила 33,2 ц/га.

Наиболее высоких результатов по валовому сбору зерна добились аграрии Зимовниковского (680 тыс. т), Сальского (509 тыс. т.) и Орловского (413 тыс. т) районов.

Лидером по урожайности стал Ремонтненский район с показателем 38,3 ц/га, на втором месте —Заветинский район – 36,6 ц/га, на третьем — Боковский район с урожайностью 35 ц/га.

Наталья Белоштейн