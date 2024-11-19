Донские аграрии собрали 11,6 млн тонн зерна по итогам 2024 года

Сельскохозяйственные предприятия Ростовской области в 2024 году собрали 11,6 млн т зерновых, средняя урожайность составила 33,2 ц/га. Такие данные приводит Ростовстат.

Аграрии собрали также 1,65 млн т. масличных культур, большую часть из которых составил подсолнечник — 1,4 млн т при урожайности 15,8 ц/га. Собрано более 440 тыс. т овощей и 318 тыс. т картофеля. Урожайность сахарной свеклы составила 257,3 ц/га, ее собрали 532 тыс. т Урожай кукурузы превысил 280 тыс. т.

Таким образом, в этом году донские аграрии не добрали 30% до рекордных показателей уборочной кампани 2023 года из-неблагоприятных погодных условия в мае-июне.