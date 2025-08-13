Туристка выиграла суд у анапского санатория за неиспользованную путевку

Ленинский районный суд Оренбурга удовлетворил иск местной жительницы к санаторию из Анапы, взыскав в её пользу 129 тыс. руб. за неиспользованную путёвку, 6,3 тыс. руб. процентов и 10,1 тыс. руб. судебных расходов. Об этом сообщает «АиФ-Оренбург».

Женщина оплатила отдых на сентябрь 2025 года, но вынуждена была отказаться от поездки за 8 месяцев до заезда. Несмотря на своевременный отказ, санаторий не вернул деньги.

Представители ответчика не явились в суд и не предоставили возражений. Общая сумма взыскания составила 145,5 тыс. руб. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленный срок.