На программу по обращению с ТКО на Кубани направят 36 млрд рублей

В Краснодарском крае до 2030 года реализуют региональную программу в области обращения с отходами. Общий объем финансирования составит 36,8 млрд руб., следует из приказа, опубликованного на сайте администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Наибольшие расходы запланированы на 2026 год — 20 млрд руб. В 2025 году направят 6,1 млрд руб., в 2027-м — 5 млрд, в 2028-м — 5,1 млрд руб. На 2029–2030 годы средства не предусмотрены.

Программа предусматривает строительство девяти объектов по обращению с ТКО. В формате концессии возведут комплексы «Запад» в Анапе, «Север» в Староминском районе, «Центральный» в поселке Двубратском и «Юг» в Туапсе. В рамках инвестпроектов создадут КПО «Копанской», «Ресурс» в Абинском районе, «Флагман» в Брюховецком, «Восток» в Армавире и мусоросортировочный комплекс «Динской».

К реализации подключатся предприятия «Мусороуборочная компания», «Экоцентр», «Крайжижомресурс», «Терра-Н», «Универсал», «ПрофиСервис» и региональные операторы по обращению с отходами.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Краснодарский край занял четвертое место в России по количеству инвестиционных проектов в сфере переработки отходов в 2025 году с долей в 3%.

Анна Гречко