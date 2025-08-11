Кубань вошла в топ-5 регионов РФ по числу проектов утилизации мусора

Краснодарский край занял четвертое место в России по количеству инвестиционных проектов в сфере переработки отходов в 2025 году с долей в 3%. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу торговой площадки «ТендерПро».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным компании, в ЮФО 62% проектов приходятся на строительство объектов по переработке вторсырья и отходов, 38% — мусора. Чаще бизнес инвестировал до 500 млн руб. (64%), а в 36% случаев — более 1 млрд руб. Лидерами по числу проектов стали Москва и Московская область (5%), Нижегородская область (3,4%) и Красноярский край (3,1%).

До конца 2028 года на Кубани планируют построить восемь комплексов по переработке и два — по сортировке отходов. В стадии реализации находятся объекты в Крымском, Усть-Лабинском и Ленинградском районах, а также проекты в Краснодаре, Абинском, Брюховецком и Динском районах.

По словам губернатора Вениамина Кондратьева, к 2030 году регион должен сортировать весь мусор и захоранивать не более 50% отходов.

Анна Гречко