В рейтинге развития городской архитектуры Ростов занял последнее место

Ростов-на-Дону занял 16-е место из 16 возможных в рейтинге российских городов по динамике развития архитектурной среды. Соответствующее исследование на основе опроса местных жителей провел аналитический центр НАФИ.

В документе сообщается, что только 67% ростовчан характеризуют город как «развивающийся» в архитектурном плане, что значительно ниже показателей лидеров — Казани и Москвы, где жители оценили развитие городов в 85–90%.

Аналитики выявили главные недостатки в архитектурном облике Ростова-на-Дону. Интеграция креативных пространств в городскую среду признана недостаточной: только 17% жителей считают их отличительной чертой города, хотя о существовании таких площадок знают 59% опрошенных.

Кроме того, Ростов занял лишь девятое место по показателю оригинальности архитектуры: жители нечасто характеризуют застройку как «неповторимую» (46%) или «выразительную». Недовольство обликом исторических зданий отмечается у большинства жителей (53 балла из 100). При этом исторический центр входит в тройку ключевых элементов, определяющих идентичность города.

Есть и положительные аспекты. Архитектура Ростова-на-Дону обладает высоким туристическим потенциалом — 78% жителей считают ее привлекательной для гостей города. Такие знаковые места, как театр драмы им. Горького и Пушкинская улица, создают неповторимый облик города.

По мнению экспертов, перспективы развития городской архитектуры связаны с восстановлением исторического центра города, особенно его фасадов и вывесок. На данный момент только 57% жителей удовлетворены их внешним видом.

Наталья Белоштейн