Ростовские аграрии потеряют до 50% урожая подсолнечника в 2025 году

Засуха может лишить сельхозпроизводителей Ростовской области до половины урожая подсолнечника в 2025 году. Об этом сообщил РБК Ростов со ссылкой на директора Зернового союза сельхозпроизводителей региона Анатолия Кольчика.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«Исходя из тех посевов, которые я видел, можно прогнозировать снижение к уровню прошлого года, в лучшем случае, на треть, а то и наполовину»,— пояснил эксперт.

По словам господина Кольчика, от почвенной засухи меньше пострадали восточная, северная и северо-западная зоны области, но они не смогут компенсировать потери в других районах. Даже если урожайность в этих территориях окажется выше ожидаемой, это не перекроет ситуацию в южной, приазовской и центральной зонах, где размещены основные посевы масличной культуры.

Уборка гибридов раннего созревания начнется на Дону в конце августа. Остальные площади будут убираться в сентябре-октябре в зависимости от сроков сева. В 2024 году средняя урожайность подсолнечника в Ростовской области составила 16,7 ц/га, валовой сбор масличной культуры достиг 1,57 млн тонн.

Валентина Любашенко