На Кубани задержан шестой беглец из центра содержания иностранцев

Полицейские Краснодарского края задержали шестого иностранца, сбежавшего из центра временного содержания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Приезжий скрывался в хозяйственной постройке в поселке Прасковеевка. Его доставили в отдел полиции. Беглеца привлекут к административной ответственности по статье 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что шестеро иностранных граждан сбежали из центра временного содержания в Краснодарском крае. В отношении всех составили протоколы по той же статье.

Алина Зорина

