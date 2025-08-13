На Кубани задержан шестой беглец из центра содержания иностранцев
Полицейские Краснодарского края задержали шестого иностранца, сбежавшего из центра временного содержания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Приезжий скрывался в хозяйственной постройке в поселке Прасковеевка. Его доставили в отдел полиции. Беглеца привлекут к административной ответственности по статье 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что шестеро иностранных граждан сбежали из центра временного содержания в Краснодарском крае. В отношении всех составили протоколы по той же статье.