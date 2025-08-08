Полиция проверяет инцидент со стриптизом у флага России в Новороссийске

Полиция Новороссийска организовала проверку после сообщений о том, что на городском пляже девушка исполняла стриптиз на фоне государственного флага России. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе УМВД по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / t.me / novorab_official / 59794 Фото: https: / t.me / novorab_official / 59794

Инцидент произошел вечером 7 августа на центральном пляже города, пишет «НР». На втором этаже спасательной рубки девушка с обнаженными ягодицами более часа танцевала под громкую музыку. Рядом с ней выступал ведущий в костюме восточного шейха.

На спасательной рубке разместили государственный флаг России, а также аналогичный по размеру флаг местного ресторана.

Лия Пацан