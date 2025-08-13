Апелляция поддержала право Крыма на подъем носовой части «Волгонефти-239»

15-й арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции, отказав судовладельцу в приостановке требований по удалению затонувшей части судна, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее компания «Волгатранснефть» пыталась оспорить требование временно исполняющего обязанности капитана порта Кавказ о демонтаже останков судна. Однако 12 мая Арбитражный суд Краснодарского края отказал в принятии обеспечительных мер, а теперь апелляция подтвердила это решение.

Суд отметил, что судовладелец не предоставил в установленные сроки необходимую документацию ни капитану порта, ни Росприроднадзору. По данным ведомства, нахождение обломков танкера в акватории Черного моря создает угрозу экологического загрязнения.

Согласно Кодексу торгового мореплавания, при нарушении сроков по удалению затонувшего судна собственник теряет на него права. Танкер «Волгонефть-239» был исключен из госреестра 7 мая, и теперь право на него перешло к Республике Крым как ближайшему субъекту РФ.

Напомним, что авария танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошла 15 декабря 2024 года у Керченского пролива. В результате крушения погиб один моряк, а в море разлилось около 9,2 тыс. тонн мазута. Специалисты МЧС продолжают работы по очистке акватории — на данный момент обследовано 3,6 тыс. кв. метров дна и собрано более 228 тонн нефтесодержащих отходов.