«Высококалорийная кухня — неотъемлемая часть кубанской и кавказской культуры»

В Краснодарском крае в первом полугодии 2025 года продажи препаратов и биодобавок для снижения веса увеличились на 19% (до 277 тыс. упаковок) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group. Заведующий хирургическим отделением, бариатрический хирург клиники «РЖД-медицина» Евгений Гладкий рассказал «Ъ-Сочи» о причинах роста популярности препаратов для похудения и последствиях ожирения.

Евгений Гладкий



«По данным ВОЗ к 2050 году 75% населения земного шара будет иметь различные степени ожирения. Лишний вес влечет не только эстетические проблемы, но и вторичные заболевания в виде сахарного диабета, гипертонической болезни, болезни суставов и позвоночника, увеличение онкозаболеваемости, а также проблемы с деторождением, причем как со стороны женского, так и со стороны мужского пола. Поэтому, на сегодняшний момент ожирение — это “чума” 21 века, и люди, понимая это, стараются любыми способами бороться с этим недугом. А так как БАДы — самый простой, дешевый способ избавления от лишних килограммов, то и спрос на них растет. Но БАДы — это нелицензированные, а значит не прошедшие медицинские испытания препараты, употребление которых может привести к осложнениям и проблемам. Поэтому профессиональное сообщество выступает против БАДов.

Ожирение — многофакторное заболевание. Оно может развиваться из-за наследственности, нарушений обмена веществ, гормональных сбоев, но главное — неправильный образ жизни: переедание, потребление высококалорийной пищи, недостаток физической активности, хронический стресс и недостаток сна.

Современный ритм жизни часто подталкивает к неправильным пищевым привычкам: перекусам “на бегу”, обилию сладких и жирных продуктов, отказу от регулярных тренировок. Масштабы проблемы затрагивают не только здоровье отдельного человека, но и экономику целых стран: ежегодно на борьбу с последствиями ожирения уходят миллиарды долларов. К затратам относятся не только медицинская помощь в борьбе с ожирением, а также заболеваниями, связанными с ожирением.

В России ситуация также остается напряженной. Краснодарский край стабильно входит в число регионов с высоким уровнем распространенности ожирения. Частично это объясняется местными гастрономическими традициями: щедрые застолья, высококалорийная и вкусная кухня — неотъемлемая часть кубанской и кавказской культуры. Однако обратной стороной этой традиции становится рост заболеваемости ожирением. С каждым годом количество пациентов, которые обращаются в сочинский бариатрический центр увеличивается кратно.

По статистике, ожирением чаще страдают женщины. Это связано с гормональными особенностями организма. Однако и все больше мужчин попадает в группу риска из-за малоподвижного образа жизни, несбалансированного питания и хронического стресса. Следует отметить, что женщины в разы чаще обращаются за бариатрической помощью, и часто бывает, что мама, которая прооперировалась первая, приводит потом всю свою семью — мужа, родителей и детей.

Особую тревогу на сегодняшний день вызывает рост детского ожирения: во многих странах фиксируется рекордное число детей с избыточным весом. Поскольку жировые клетки формируются именно в детском возрасте, риск сохранить ожирение на всю жизнь становится крайне высоким, что влечет за собой проблемы со здоровьем уже во взрослом периоде, включая бесплодие.

Профилактика ожирения — это, прежде всего, правильное питание, достаточная физическая активность, регулярный медицинский контроль и формирование здоровых привычек с детства. Важна также просветительская работа: чем раньше человек узнает о рисках ожирения и способах их предотвращения, тем выше шанс сохранить здоровье на долгие годы».