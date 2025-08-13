«РИА Новости»: крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на испытания в августе-сентябре

Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) «Адмирал Нахимов» находится на этапе подготовки к выходу в море на испытания. Они планируются в августе-сентябре, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. По его словам, сейчас проводится проверка всех систем, агрегатов и оборудования.

ТАРК «Адмирал Нахимов» относится к проекту 1144.2М и является самым крупным надводным кораблем в составе ВМФ РФ: его водоизмещение превышает 25 тыс. тонн. Был построен в конце 1980-х годов, в конце 1990-х крейсер отправили на ремонт. В 2023 году стоимость работ превысила 200 млрд руб. ТАСС писал, что возвращение «Адмирала Нахимова» в боевой состав ВМФ ожидали к концу 2024 года. В январе 2025-го на крейсере запустили ядерный реактор.