ТАСС: на крейсере «Адмирал Нахимов» запустили ядерный реактор

На тяжелом атомном крейсере «Адмирал Нахимов» осуществлен физический пуск ядерного реактора. Это не означает, что ремонт, который длится с 1999 года, окончен, рассказал источник ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов»

Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов»

Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости

«На крейсере "Адмирал Нахимов" осуществлен плановый физический пуск ядерного реактора без выхода корабля в море. Завершена также операция по размагничиванию корабля»,— рассказал собеседник агентству. Это показывает, что ядерная энергетическая установка готова к функционированию с максимальной мощностью, сказал он.

Работами по модернизации и ремонту ракетного крейсера занимается «Севмаш», входящий в структуру Объединенной судостроительной корпорации. Источник ТАСС сообщал, что возвращение «Адмирала Нахимова» в боевой состав ВМФ ожидается к концу 2024 года, однако официальной информации об этом не было. В 2023 году стоимость ремонта крейсера «Адмирал Нахимов» превысила 200 млрд руб.

В ходе модернизации крейсер получит новейшее оборудование, высокоточное оружие большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон». Ожидается, что он будет нести комплексы для крылатых ракет «Калибр-НК» и/или «Оникс».